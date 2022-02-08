В Кемерове задержали рецидивиста, который напал на 84-летнюю пенсионерку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские полицейские задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего жителя, напавшего на 84-летнюю пенсионерку. В ГУ МВД по Кузбассу сообщили, что пожилая женщина обратилась полицию и рассказала о том, как неизвестный похитил у нее сумку, в которой находились продукты, денежные средства и документы. Сумма ущерба составила около 1 800 рублей.

Оказалось, что пенсионерка шла из магазина. Злоумышленник подбежал к ней со спины около дома и выхватил из руки сумку и скрылся. Похищенную сумку он выбросил, деньги потратил на алкоголь, а продукты съел. Сотрудники задержали кемеровчанина.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.