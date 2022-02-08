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Общество8 февраля 2022 10:22

В Кузбассе первые вытрезвители откроют в двух крупных городах региона

Их планируется создать за счет средств регионального бюджета
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Кузбассе первые вытрезвители откроют в двух крупных городах региона.

В Кузбассе первые вытрезвители откроют в двух крупных городах региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе планируют создать первые вытрезвители в Кемерове и Новокузнецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. министра здравоохранения региона Елену Зеленину.

По ее словам, выбор городов обусловлен численностью населения. В настоящее время финансирование предполагается из областного бюджета.

Для создания первых вытрезвителей в Кузбассе необходимо утверждение специального нормативно-правового акта, в регионе сейчас такой документ проходит согласования. Областной Минздрав отмечает, что открытие специализированных центров позволит разгрузить медицинские организации региона.