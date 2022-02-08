Фермеры на страже красоты: на маркетплейсе Свое Родное появилась органическая косметика из муцина улитки

Фото: пресс-служба Россельхозбанк.

Российские фермеры активно развивают собственные проекты по разведению улиток. Изысканные блюда в ресторанах и отечественные сыворотки и крема из муцина успешно конкурирующих с зарубежными аналогами. Встретить такие продукты теперь можно и на маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное.

В России улиточные фермы развивают во многих регионах. Для одних производителей это просто развлечение для туристов, для других - крупный бизнес. Для фермы «Экодеревушка», расположенной в подмосковном селе Парфентьево, улитки - это комплексное производство. При ферме есть свои ресторан с улиточным меню и небольшое производство косметики с муцином, сюда также водят экскурсии.

На маркетплейсе Свое Родное можно приобрести не только косметические средства из муцина, но и довольно редкий деликатес - икру улитки. Ее предлагает другой российский производитель «БИО ферма улиток». Долгое время икру улитки можно было встретить только в меню ресторанов высокой кухни.

Ассортимент маркетплейса фермерских продуктов Россельхозбанка Свое Родное постоянно расширяется.

Партнерский материал.

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