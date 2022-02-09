В Кузбассе 54-летнего мужчину будут судить за религиозный экстремизм

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Белове 54-летнего мужчину будут судить за религиозный экстремизм: он организовал деятельность Свидетелей Иеговы - объединения, которое запрещено в России. Об этом сообщил СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в течение четырех лет - с сентября 2017 по февраль 2021 года - беловчанин организовывал работу экстремисткой организации, проводя собрания по интернету. Под его началом участники изучали данные, присланные из центрального офиса, и специальную литературу, пропагандирующую деятельность религиозной организации.

В ходе обысков дома мужчины и предполагаемых участников объединения следователи нашли документы и электронные носители с различными материалами. Были проведены фоноскопические, лингвистические, религиоведческая и компьютерно-техническая экспертизы, результаты которых показали, что литература относится к запрещенной экстремистской.

Беловчанин со следствием не сотрудничал. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас уголовное дело передано в суд.