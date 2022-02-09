Стендап-комик Андрей Бебуришвили отменил концерты в Кузбассе из-за коронавируса

Стендап-комик и резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили отменил концерты в Кузбассе из-за того, что заболел коронавирусом. Об этом артист сообщил в Instagram.

Фото: инстаграм hooba_bebur

Он рассказал подписчиками, что «подхватил небезызвестный всей планете вирус».

Выступления в Кемерове и Новокузнецке должны были состояться 9 и 10 февраля.

- В связи с болезнью артиста мы вынуждены перенести концерт на новую дату! Совсем скоро артист поправится, и мы обязательно встретимся, - написали организаторы.

Уточняется, что выступления перенесены на 15 и 16 марта.