Госавтоинспекция Кузбасса предупредила об ухудшении ситуации на дорогах из-за похолодания

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Кузбассе ожидается понижение ночных температур до -30... -32 градусов, местами гололедица. В связи с этим в ГИБДД Кузбасса рекомендовали автолюбителям соблюдать меры предосторожности.

По возможности водителем посоветовали отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

В междугородних поездках нужно взять с собой теплую одежду, горячие напитки, проверить заряд батареи телефона и работу систем, отвечающих за обогрев салона и работу двигателя. Кроме того, надо обратить внимание на соответствие погодным условиям используемого топлива и технических жидкостей.

Специалисты отметили, что в морозные дни главная опасность для воителей - это снижение видимости из-за тумана и клубов пара от транспорта. Водителям следует двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию между автомобилями. Также необходимо заранее снижать скорость, проезжая мимо остановок и у пешеходных переходов.

Пешеходам также стоит быть максимально осторожными, особенно в районах остановок, где в морозные дни клубы пара от автомобилей значительно снижают видимость.

В случае возникновения ЧП, необходимо звонить по номеру 112. Также за помощью можно обратить по телефону дежурной части ГИБДД в Кемерове 8-(3842)-71-85-18 или к любому инспектору, находящемуся в поле зрения.