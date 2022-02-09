На Алтае будут судить жителя Кузбасса, который с автоматом пугал людей на железнодорожной станции

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Алтае будут судить 32-летнего жителя Кузбасса, который с автоматом угрожал сотрудникам железнодорожной станции, а также пассажирам. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Нетрезвый мужчина вошел в служебное помещение железнодорожной станции Зональный с предметом, похожим на автомат и стал угрожать начальнику и дежурной по станции. Женщины испугались, выскочили из помещения и побежали в сторону перрона. Мужчина стал их преследовать, требуя, чтобы они остановились. По пути он заметил трех подростков, направил оружие в их сторону и передернул затвор. На помощь пришли сотрудники полиции - они задержали мужчину.

Экспертиза показала, что у мужчины был электропневматический автомат модели EL «АКС-74», который не является огнестрельным оружием, однако по внешним признакам не отличим от него.

Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве. Уголовное дело передано в суд.