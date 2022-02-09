Машину разорвало на части: на кузбасской трассе произошло жесткое ДТП

Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / ВКонтакте

Вечером во вторник, 8 февраля, на трассе под Анжеро-Судженском произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из них после столкновения получил значительные повреждения. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места аварии.

Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / ВКонтакте

ДТП случилось между деревнями Данковка и Кайлинским. Судя по кадрам, «Жигули» превратились в груду металла, машину буквально разорвало на части.

Очевидцы рассказали, что в машине четверо человек ехали с Данковки. Российский автомобиль врезался в иномарку с полуприцепом.

Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / ВКонтакте

- Все живы, у водителя («Жигули» - прим. авт.) перелом позвоночника, - написал очевидец.