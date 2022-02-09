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Общество9 февраля 2022 4:13

В Кузбассе за сутки выявили 1991 случай COVID-19

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Кузбассе выявлен 1991 случай заражения коронавирусом (днем ранее было - 1999), 381 пациент выздоровел. Об этом утром 9 февраля сообщили в оперштабе.

За сутки скончались семь пациентов: четыре женщины и три мужчины. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне различных заболеваний. Погибшие проживали в Новокузнецке, Гурьевске, Прокопьевске и Междуреченске.

За весь период пандемии в регионе инфекция была выявлена у 108 868 человек, из них 88 747 выздоровели, 1978 скончались.