В Кузбассе за сутки выявили 1991 случай COVID-19

Фото: архив "КП"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Кузбассе выявлен 1991 случай заражения коронавирусом (днем ранее было - 1999), 381 пациент выздоровел. Об этом утром 9 февраля сообщили в оперштабе.
За сутки скончались семь пациентов: четыре женщины и три мужчины. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне различных заболеваний. Погибшие проживали в Новокузнецке, Гурьевске, Прокопьевске и Междуреченске.
За весь период пандемии в регионе инфекция была выявлена у 108 868 человек, из них 88 747 выздоровели, 1978 скончались.