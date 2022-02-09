Кузбасская сноубордистка Кристина Пауль прошла в следующий этап соревнований на Олимпиаде в Пекине

Фото: инстаграм Кристины Пауль

Таштагольская сноубордистка Кристина Пауль в квалификационных соревнованиях по сноуборд-кроссу показала 10-ый результат. Заезды состоялись утром 9 февраля.

По результатам отборочного заезда наша землячка вошла в список 16-ти лучших спортсменок и вышла в 1/8 финала. Таким образом, спортсменка продолжит борьбу за медали. Победители в дисциплине будут определены уже сегодня.

Кристина Пауль - мастер спорта России международного класса. Родилась в Таштаголе. Победительница этапа Кубка Европы, трехкратная чемпионка России.