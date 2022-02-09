Власти Кузбасса объяснили, почему в начале пандемии коронавируса ограничения были жестче. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе одна из жительниц поинтересовались в соцсетях главы региона, почему коронавирусные ограничения стали мягче. Также женщина спросила, почему заболевших все больше, несмотря на темпы вакцинации.

- Почему в 2020 году, когда заболеваемость ковидом была 10 человек, все позакрывали и всех по домам рассадили? А на сегодня 1800 и как-то все расслаблено, - отметила женщина.

В министерстве здравоохранения Кузбасса ответили, что прививка от коронавируса, как и любая другая прививка, не защищает от вероятности заболевания, а избавляет от тяжелых последствий болезни и помогает развиться иммунитету.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что в начале пандемии коронавирусной инфекции вводились более жесткие ограничения в связи с отсутствием возможности вакцинироваться, а в настоящее время такая возможность есть.