В Кемерове после вмешательства прокуратуры исчезла свалка бытового мусора

Фото: Прокуратура Кузбасса.

В Кемерове после вмешательства прокурора Рудничного района ликвидировали свалку бытового мусора. В прокуратуре Кузбасса сообщают, что провели проверку информации в связи с публикацией в Интернете.

В ведомстве рассказали, что в ходе выезда установили, что строительный мусор складируется при въезде в город вблизи дома № 24 по улице Серебряный бор.

Прокурор внес представление начальнику Территориального управления Рудничного района и потребовал устранить нарушения закона и ликвидировать свалку. В настоящее время нарушения устранены, свалка ликвидирована.