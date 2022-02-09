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Общество9 февраля 2022 5:09

В Кемерове после вмешательства прокуратуры исчезла свалка бытового мусора

Проверку провели информации в связи с публикацией в Интернете
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: Прокуратура Кузбасса.

Фото: Прокуратура Кузбасса.

В Кемерове после вмешательства прокурора Рудничного района ликвидировали свалку бытового мусора. В прокуратуре Кузбасса сообщают, что провели проверку информации в связи с публикацией в Интернете.

В ведомстве рассказали, что в ходе выезда установили, что строительный мусор складируется при въезде в город вблизи дома № 24 по улице Серебряный бор.

Прокурор внес представление начальнику Территориального управления Рудничного района и потребовал устранить нарушения закона и ликвидировать свалку. В настоящее время нарушения устранены, свалка ликвидирована.