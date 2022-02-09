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Общество9 февраля 2022 5:30

В Кузбассе вновь продлили режим «черного неба»

Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе вновь продлили режим «черного неба».

В Кузбассе вновь продлили режим «черного неба».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четырех территориях Кузбасса продлили режим «черного неба». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим неблагоприятных метеорологических условия введенный 19 января в Кемерове продлен до 18.00 10 февраля, а в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 18.00 13 февраля.

Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух, так как в регионе сохраняются метеоусловия способствующие накоплению загрязняющих веществ.