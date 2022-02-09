В Кузбассе появилась новая награда «Почетный турист Кузбасса»

В Кузбассе утвердили новый нагрудный знак «Почетный турист Кузбасса». Соответствующее постановление опубликовано на сайте «Электронный бюллетень правительства Кузбасса - Кемеровской области» в среду, 9 февраля.

Новый знак «Почетный турист Кузбасса»

В документ сказано, что награда была утверждена для поощрения работников сферы туризма, спортсменов, краеведов, представителей бизнеса, которые внесли большой вклад в развитие внутреннего туризма и спортивного туристского движения. Также знаком могут наградить путешественников, совершивших уникальный поход или создавших оригинальный туристский маршрут.

Нагрудный знак изготовлен из серебра 925-й пробы с применением техники золочения. Он имеет форму контура Кемеровской области. На фоне пейзажа горной местности с изображением хвойного леса, заснеженных гор, реки стоит фигура туриста. В верхней части знака находится рельефная надпись «Почетный турист».