В Кузбассе пожарные спасли человека из горящего дома

В пгт. Промышленная спасатели вывели человека из задымленного дома, а также спасли от огня саму постройку. Об инциденте рассказали в МЧС Кузбасса.

ЧП произошло в одном из частных домов на улице Вокзальной. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений стена веранды горела открытым пламенем, внутри дома был дым. Специалисты в ходе разведки помещений обнаружили хозяина и вывели его на свежий воздух.

Одновременно с этим спасатели тушили пожар. Им удалось предотвратить переход огня с веранды на дом. В результате возгорания обгорела стена и пол веранды. Общая площадь пожара составила два квадратных метра.

По предварительным данным, пожар произошел из-за причин, связанных с неосторожным обращением с огнем.