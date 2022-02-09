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Спорт9 февраля 2022 7:12

Снобордистка Пауль из Кузбасса не прошла в 1/4 финала соревнований на Олимпиаде в Пекине

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Таштагольская сноубордистка Кристина Пауль не смогла пройти дальше 1/8 финала соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде в Пекине.

Наша землячка утром успешно прошла квалификацию и попала в 1/8 финала. Первую часть финального заезда Кристина шла второй, однако одной из преследовавших ее соперниц удалось выйти вперед. К финишу Пауль приехала только третей, в то время как в следующий тур проходят две первые сноубордистки. Таким образом, наша землячка выбыла из борьбы за медали в этой дисциплине.

Фото: инстаграм Кристины Пауль

Фото: инстаграм Кристины Пауль

Впереди у Кристины Пауль еще один старт на ОИ-2022 в дисциплине «Сноуборд-кросс. Смешанные команды». Заезды состоятся 12 февраля.