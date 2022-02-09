Кузбассовец убил соседа 25 ударами ножа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 59-летнего жителя Таштагола признали виновным в убийстве 62-летнего мужчины. Об этом сообщили в Следкоме по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в январе 2021 года в одном из частных домов обнаружили тело жителя с многочисленными ножевыми ранениями.

- Данное особо тяжкое преступление было совершено в условиях неочевидности, пенсионер проживал один, врагов не имел, вел обычный образ жизни, - отметили в Следкоме по Кузбассу.

Оказалось, что накануне к нему заходил сосед. Мужчина рассказал, что между ними произошел конфликт, который быстро был исчерпан, и он ушел домой. В результате обыска в доме соседа обнаружили на некоторых вещах следы крови, принадлежащие погибшему. Однако мужчина отрицал свою причастность к смерти и не признал вину.

Следствием собраны неопровержимые доказательства, что именно он нанес убитому не менее 25 ножевых ранений. Суд назначил мужчине десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.