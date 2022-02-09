Госдолг Кузбасса на начало 2022 года составляет 53,6 миллиарда рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственный долг Кузбасса на начало 2022 года составил 53,6 миллиарда рублей, он сократился на 13% по итогам 2021 года. Об этом сообщили в ТАСС, ссылаясь на Министерство финансов Кузбасса. Отмечено, что сокращение госдолга связано с плановым погашением долговых обязательств.

Коммерческий долг Кемеровской области на начало года при этом составляет 21,7 миллиарда рублей и сократился по итогам 2021 года на 32%.

Также в 2022 году госдолг Кемеровской области может вырасти за счет бюджетного инфраструктурного кредита в размере 5,6 миллиарда рублей для реализации двух проектов - строительства новых инженерных сетей и дорог в центре Кемерова и на территории будущей особой экономической зоны «Кузбасс».