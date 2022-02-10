Роспотребнадзор Кузбасса: штамм «омикрон» подтвержден у 33 человек

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе штамм коронавируса «омикрон» подтвержден у 33 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным на 7 февраля, новый выявлен геновариант SARS –CoV-2 выявлен у 33 человек из разных городов Кемеровской области. Никто из больных из Кузбасса не выезжал. У 32 человек инфекция протекала по типу острой респираторной вирусной инфекции, у одного - в форме внебольничной пневмонии.

- Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для профилактики коронавируса применятся четыре вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». По данным на понедельник, в регионе первую дозу вакцины получили 1204600 человек, двукратно привиты 1062700 тысяч человек.