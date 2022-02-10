В Кузбассе 18-летним парню и девушке грозит срок за сбыт наркотиков в крупном размере

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В Кузбассе перед судом предстанут 18-летние парень и девушка, занимающиеся «закладкой» наркотиков. Пара обвиняется в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Полицейские задержали молодого человека в январе прошлого года в Киселевске - он делал закладку из 60 свертков. Дома у парня также была обнаружена партия наркотиков, которые, как выяснилось, они с подругой должны были сбыть в Белове и Гурьевске. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятые вещества являются наркотиками, причем в особо крупном размере.

Молодые люди со следствием сотрудничали и раскаялись в содеянном. Ранее никто из них не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас уголовное дело передано в суд.