В Кемерове жители 130 домов частного сектора остались без холодной воды из-за аварии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 10 февраля приостановили подачу холодной воды 130 домам частного сектора в жилом районе Ягуновский. Об этом сообщает городская администрация.

В мэрии отметили, что специалисты АО «Кемвод» устраняют аварию на водоводе в микрорайоне. В связи с этим сегодня ориентировочно до 20.00 приостановлена подача холодной воды на улицах Кадровая, Проектная, Полесская, Лучистая, Мелиораторов, Морозная, Арктическая.

Также добавили, что подвоз холодной воды будет выполняться по заявкам жителей.