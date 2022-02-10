В Кемерове жители 130 домов частного сектора остались без холодной воды из-за аварии.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кемерове 10 февраля приостановили подачу холодной воды 130 домам частного сектора в жилом районе Ягуновский. Об этом сообщает городская администрация.
В мэрии отметили, что специалисты АО «Кемвод» устраняют аварию на водоводе в микрорайоне. В связи с этим сегодня ориентировочно до 20.00 приостановлена подача холодной воды на улицах Кадровая, Проектная, Полесская, Лучистая, Мелиораторов, Морозная, Арктическая.
Также добавили, что подвоз холодной воды будет выполняться по заявкам жителей.