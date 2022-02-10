В Кузбассе выявили 2011 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Кузбассе перевалило за две тысячи. По данным на утро 10 февраля, коронавирусная инфекция подтвердилась у 2011 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались девять пациентов с коронавирусом.

У всех девятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 412 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 110 879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 89 159 выздоровели, 1 987 скончались, 19 733 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.