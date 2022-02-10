Россельхозбанк и «Сколково» создают экосистему инноваций в агропромышленном секторе

Сотрудничество, в частности, включает акселерацию проектов в области сельского хозяйства и финансовых технологий в АПК. Банк получит доступ к профильным стартапам из числа участников проекта «Сколково». Компании, в свою очередь, смогут воспользоваться экспертизой по основным технологическим тенденциям отрасли. Меморандум о сотрудничестве подписан на полях форума iFin 2022.

Совместный план работы составлен с учетом опыта, накопленного Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Россельхозбанком по результатам конкурса РСХБ. Его финалисты получили менторскую поддержку, а победители - возможность реализовать пилотные проекты для цифровизации АПК.

- У банка уже есть положительный опыт сотрудничества со стартапами «Сколково» в направлениях финтех и агротех, реализован ряд успешных совместных проектов. Планируем активно использовать компетенции Фонда и разработки резидентов «Сколково» в реализации Стратегии цифровой трансформации Банка, - сообщил Николай Ульянов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Партнерский материал.

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