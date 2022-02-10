Полицейский помог экстренно доставить младенца в кемеровскую больницу

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемерове полицейский помог экстренно добраться до больницы семейной паре с младенцем из Юрги. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Муж с женой везли в кемеровскую больницу свою новорожденную дочь. По дороге ребенку стало хуже, поэтому женщина обратилась в дежурную часть полиции Кемерова и попросила о помощи. Сигнал был передан ближайшему экипажу ГИБДД. Командир взвода ДПС старший лейтенант полиции Константин Соловьев встретил юргинцев на въезде в Кемерово. Включив спецсигналы на патрульном автомобиле, он сопроводил семейную пару до Кузбасской областной детской многопрофильной больницы.

По словам медиков, малышка находилась в критическом состоянии, и любое промедление могло сказаться на ее здоровье. Сейчас девочка находится под контролем врачей.

Родители ребенка выразили благодарность сотруднику ГИБДД за оказанную помощь.