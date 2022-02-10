Минздрав Кузбасса объяснил новые правила получения и закрытия больничных дистанционно. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кузбассе с 6 февраля по 15 марта пациенты могут выписать больничные листы дистанционно. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

- Чтобы выписать его дистанционно, пациент с признаками заболевания звонит в поликлинику, специалист проводит аудиоконтроль. Если состояние пациента опасения не вызовет, ему будет предложена дистанционная выписка больничного листа, без осмотра врача. Больничный лист сейчас выписывается на семь дней, - отметила Оксана Абросова.

Таким же способом можно закрыть больничный лист. Пациенту необходимо позвонить в поликлинику, доктор при опросе выяснит его самочувствие: если жалоб нет, врач может предложить закрыть больничный лист дистанционно.