«Вы идиоты или подонки?»: начальник кемеровского ковидного госпиталя раскритиковал врачей, отговаривающих прививаться

Фото: инстаграм Василий Жданов

Начальник ковидного госпиталя больницы им. Подгорбунского Василий Жданов резко раскритиковал своих коллег врачей, которые отговаривают кузбассовцев вакцинироваться от коронавируса. Эмоциональный пост он опубликовал в своем Instagram.

Он описал два похожих случая. Одному молодому мужчине отказали в вакцинации на том основании, что в детстве у него был отек Квинке на кошачью шерсть. Причем мужчина делал различные прививки после этого, и у него не было никаких осложнений. Однако сейчас врач отказался вакцинировать его от коронавируса.

В другом случае погибающая от коронавируса женщина рассказала Жданову, что врач не позволил ей вакцинироваться из-за онкологического заболевания, которое было успешно излечено 20 лет назад.

- Коллеги! Вернее, вы мне - не коллеги. Медработники, которые так поступают, ответьте мне (и себе): вы идиоты или подонки? - написал Василий Жданов.

По его словам, когда у человека аллергия на яйца, ему не запрещено пить молоко, а когда у пациента анафилаксия на цитрусовые, то ему можно есть яблоки.

- Аллергическая реакция на витамины группы В, - противопоказание для всех лекарств вообще? Вы мозги включать планируете, ау?! - обратился он к врачам.

Одни пользователи поддержали медика, другие осудили за резкость и категоричность по отношению к коллегам.