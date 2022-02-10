В кузбасском селе построили детский сад с бассейном и сенсорной комнатой

Фото: пресс-служба АПК

В селе Верхотомское Кемеровского муниципальное округа построили современный детский сад «Лесная сказка». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Садик смогут посещать 125 ребятишек: будут открыты группы младенческого, раннего и младшего дошкольного возрастов. В учреждении есть все для гармоничного развития малышей: бассейн, спортивно-музыкальный зал с интерактивным полом, солевая и сенсорная комната, кабинет логопеда и врача. Расположено двухэтажное здание детского сада в зоне реликтового соснового леса.

- Строители строго выдержали наше требование о том, что сельские образовательные учреждения ничем не должны уступать лучшим городским, - написал губернатор Сергей Цивилев в соцсети.

Фото: пресс-служба АПК

Сейчас в здании общей площадью более 2,8 тысячи квадратных метров завершены все строительно-монтажные работы, установлена сигнализация. В сад завезли игрушки, пособия и мебель.