В администрации прокомментировали информацию об уходе главы Таштагольского района

Фото: сайт администрации Таштагольского района

В администрации Таштагольского района опровергли информацию об уходе главы района Владимира Макуты на залуженный отдых. Появившиеся в соцсетях слухи «Комсомолки» прокомментировали в пресс-службе.

Сегодня сообщение об увольнении Макуты появилось в одном из местных телеграм-каналов.

- Легендарный глава Таштагольского района Владимир Макута уходит на заслуженный отдых, - сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря главы района Марины Кустовой, эта информация не соответствуют действительности. Владимир Макута продолжает работать.

Владимир Макута возглавляет Таштагольский район с 1997 года. Он избирался на эту должность трижды: в 2008, 2013 и в 2018 годах. Имеет государственные и областные награды.