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Общество10 февраля 2022 9:31

ГИБДД напомнила жителям Кемерова о новых правилах проезда перекрестка Ленина - Пролетарская

За несоблюдение требований предусмотрен штраф
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове госавтоинспекторы обращают внимание водителей на изменения правил проезда перекрестка проспекта Ленина и улицы Пролетарской. С конца прошлого года на Пролетарской организовали двустороннее движение.

Повернуть с этой улицы на проспект Ленина возможно только в правом направлении в соответствии с установленным дорожным знаком «Движение направо». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Так, проезд пересечения проспекта Ленина и улицы Пролетарской в прямом направлении, либо с левым поворотом запрещен. Госавтоинспекторы напомнили, что за нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.