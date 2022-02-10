ГИБДД напомнила жителям Кемерова о новых правилах проезда перекрестка Ленина - Пролетарская

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове госавтоинспекторы обращают внимание водителей на изменения правил проезда перекрестка проспекта Ленина и улицы Пролетарской. С конца прошлого года на Пролетарской организовали двустороннее движение.

Повернуть с этой улицы на проспект Ленина возможно только в правом направлении в соответствии с установленным дорожным знаком «Движение направо». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Так, проезд пересечения проспекта Ленина и улицы Пролетарской в прямом направлении, либо с левым поворотом запрещен. Госавтоинспекторы напомнили, что за нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.