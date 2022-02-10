В Кузбассе осудили экс-заведующую детского сада, которая фиктивно трудоустраивала родственников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Прокопьевске бывшая 51-летняя заведующая детским садом осуждена за фиктивное трудоустройство родственников и хищение около 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники отдела экономической безопасности получили информацию о том, что заведующая одним из детских садов причастна к хищению. Полицейские провели проверку и возбудили уголовное дело.

Оказалось, что женщина, используя должностное положение, фиктивно трудоустроила в учреждение мать и дочь. Родственницы в детском саду не работали, но им ежемесячно начислялась зарплата. По данной схеме экс-заведующая похитила около 500 тысяч рублей. Суд приговорил мошенницу к двум годам лишения свободы условно.