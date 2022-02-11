В Кузбассе сократилось число школьников, ушедших на дистант

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кузбассе уменьшилось количество школ и отдельных классов, находящихся на дистанционном обучении. Об этом сообщила министр образования Софья Балакирева на заседании оперативного штаба.

На этой неделе многие школьники вернулись после карантина к очному обучению, и сейчас удаленно занимаются ученики всего 107 школ, в том числе двух губернаторских образовательных учреждений, 3 415 классов. Неделю назад на дистанционке было в два раза больше учащихся - 223 школ, в том числе пять губернаторских образовательных учреждений, 7 146 классов.

Что касается детских садов, то на карантине сидят воспитанники 109 групп, 23 дошкольных учреждения закрыты полностью. Неделей ранее на карантине было 200 групп, закрыт 21 детсад.

Напомним, что согласно санитарно-эпидемиологическим правилам основанием для перевода группы детского сада, школьного класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения является отсутствие 20% детей.