В Кузбассе подростки ограбили двух школьников и теперь пойдут под суд

В Кузбассе перед судом предстанут два парня 17-ти и 14-ти лет, которые обвиняются в грабеже. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, подростки попросили двух 8-летних мальчиков отдать им свои аккаунты в интернет-игре. Младшеклассники согласились, и дали для этого юношам свои телефоны, однако те взяли гаджеты и убежали. Дети пытались догнать подростков, но не смогли. Родители пострадавших обратились в полицию. Юные преступники были задержаны по горячим следам. В отношении юношей возбудили уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Подростки со следствием сотрудничали и во всем раскаялись.

Сейчас дело направлено в суд.