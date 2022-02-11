Жителям Кузбасса расскажут о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в прямом эфире

Фото: Минздрав Кузбасса

Сегодня, 11 февраля, в инстаграм-аккаунте министерства здравоохранения Кузбасса пройдет прямой эфир, посвященный текущей ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Маргарита Новоселова и заместитель министра здравоохранения Оксана Абросова. Они расскажут об эпидситуации, работе региональной системы здравоохранения, а также ответят на вопросы подписчиков.

Эфир начнется в 12.00.