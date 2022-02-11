Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-28°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 2:46

Жителям Кузбасса расскажут о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в прямом эфире

Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Минздрав Кузбасса

Фото: Минздрав Кузбасса

Сегодня, 11 февраля, в инстаграм-аккаунте министерства здравоохранения Кузбасса пройдет прямой эфир, посвященный текущей ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Маргарита Новоселова и заместитель министра здравоохранения Оксана Абросова. Они расскажут об эпидситуации, работе региональной системы здравоохранения, а также ответят на вопросы подписчиков.

Эфир начнется в 12.00.