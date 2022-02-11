Житель Новокузнецка отсудил более 170 тысяч за поврежденный в ДТП автомобиль

Житель Новокузнецка отсудил 178 тысяч компенсации материального ущерба за поврежденный в ДТП автомобиль у виновника аварии. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина попал в ДТП по вине другого автомобилиста. Тот нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Машины столкнулись, и в результате автомобиль пострадавшего новокузнечанина был признан не подлежащим ремонту.

Владелец машины обратился в суд с иском о взыскании с виновника ДТП компенсации материального ущерба. Суд удовлетворил его требования.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату должника и его деньги в банке, а также временно ограничили выезд должника за границу. После этого мужчина оплатил компенсацию материального ущерба в полном объеме.