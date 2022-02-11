В Кузбассе за месяц подорожала капуста и подешевели хлопья из злаков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Кемеровостата сообщили об изменении потребительских цен в Кузбассе в январе 2022 года. Так за месяц более всего подорожали овощи и фрукты.

А именно поднялись в цене на такие продукты, как: капуста белокочанная - на 24,79%, виноград - на 20,73%, кальмары мороженые - на 17,95%, свежие огурцы - на 16,07%, свежие помидоры - на 15,89%, груши - на 13,26%, морковь - на 12,91%, бананы - на 11,97%, чеснок - на 11,34%, шоколад - на 10,9%, плавленые сыры - на 10,08%, репчатый лук - на 9,74%, свекла - на 8,35%, икра лососевых рыб - на 7,52%, макароны из пшеничной муки - на 7,08%, рыба мороженая - на 6,85%, сливки - на 6,71%, фруктовые соки - на 6,69%, творожные сырки на 6,32%, картофель - на 5,64%.

Сбавили в цене: хлопья из злаков - на 6,28%, варенья и джемы - на 4,81%, мясные консервы для детского питания - на 4,49%, пшено - на 4,43%, кетчуп - на 4%, апельсины - на 2,6%, перец-горошек - на 2,4%, печенье - на 2,35%, яйца куриные - на 2,1%, черный чай - на 2,04%.

Напомним, что в Кузбассе выросли цены на бензин и дизельное топливо. Кемеровостат сообщил, как изменились цены за неделю (на 28 января 2022 года).