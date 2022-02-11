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Общество11 февраля 2022 6:06

В Кузбассе за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 135%

Чаще всего болеют подростки и люди среднего возраста
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 135%.

В Кузбассе за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 135%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. В ходе прямого эфира 11 февраля начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала, что по итогам пятой недели (роста заболеваемости) выявили более девяти тысяч случаев заболевания.

Представитель ведомства уточнила, что данный показатель выше на 135%, чем на четвертой неделе. За последние четыре дня зарегистрировали в 1,8 раза больше случаев заболевания, чем за аналогичный период прошлой недели.

Маргарита Новоселова отметила, что рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах. Однако наибольшие показатели зафиксировали в возрастных группах 15-17 лет и 30-49 лет.