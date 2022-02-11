В городах Кузбасса пройдет массовая гонка «Лыжня России»

В субботу, 12 февраля, в городах Кузбасса пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Фото: Минспорт Кузбасса

Кузбасс примет участие в мероприятие 15-й раз. В этом году центральный старт гонки состоится в Березовском на лыжной базе Комплексной спортивной школы имени А. Бессмертных. Традиционно будет несколько забегов: для профессиональных спортсменов, вип-участников, а также всех любителей активного образа жизни. В Березовском на лыжню выйдут министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, глава Березовского округа Светлана Щегербаева и серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных.

«Лыжня России» также пройдет в других городах региона. В Кемерове местом проведения станет Сосновый бор (улица Волкова, 45), в Кемеровском муниципальном округе старт состоится в на лыжной трассе деревни Тебеньковка, в Новокузнецке - на лыжной базе «Спортивная республика». Время и место забега можно уточнить на сайтах муниципалитетов.