В Кузбассе мужчина убил напарника за пьянство на рабочем месте. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе суд вынес приговор 50-летнему жителю Кемеровского района. Региональный Следком сообщает, что мужчину признали виновным в убийстве напарника.

В ведомстве рассказали, что в августе прошлого года кузбассовец работал на животноводческой ферме и предъявил претензии напарнику, который выпивал алкоголь на рабочем месте и вел себя агрессивно. Он делал мужчине замечания, но тот не реагировал, а в ответ оскорблял его.

Житель разозлился и нанес напарнику несколько ударов ножом в грудь. Он скончался на месте от полученных повреждений. Тогда мужчина рассказал об убийстве руководителю сельскохозяйственного предприятия, который вызвал полицию.

Его задержали, со следствием он сотрудничал и вину признал. Отмечено, что мужчина около года назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Суд назначал ему восемь с половиной лет колонии особого режима.