Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-28°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 7:35

В Кемерове из-за «Лыжни России» изменят схему движения в Рудничном районе

Анастасия СЕРГЕЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В субботу, 12 февраля, в связи с проведением Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Кемерове будет изменена схема движения в Рудничном районе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 7:00 до 15:00 движение от улицы Терешковой в направлении парковки у ООПТ Природный комплекс «Рудничный бор» будет односторонним. Выехать с парковки можно будет по улице Волкова и 2-му переулку Волкова в направлении проспекта Шахтеров.

Кроме того, чтобы не было заторов по указанному маршруту будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.