В Кузбассе у девяти детей выявили омикрон-штамм коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе на начало текущей недели выявили омикрон-штамм коронавируса у 50 человек, из них 9 - детей. Об этом 11 февраля в ходе прямого эфира сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова.

Также заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова дополнила, что большинство заболевших лечатся амбулаторно. На стационарном лечении находятся только 8,7% пациентов.

Напомним, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 135%. Чаще всего болеют подростки и люди среднего возраста.