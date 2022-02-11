Новокузнецкие полицейские задержали драгдилеров с шестью килограммами наркотиков

Новокузнецкие полицейские задержали двух мужчин с шестью килограммами наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники наркоконтроля получили информацию о том, что двое горожан 32 и 37 лет торгуют запрещенными веществами через теневой онлайн-магазин. Драгдилеров задержали в ходе спецоперации на въезде в Новокузнецк. В багажнике их внедорожника было около 250 свертков с наркотиком. Еще часть хранилась в частном доме одного из мужчин. Всего было более 6 килограммов.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

- Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить в полицию по телефону горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58, - сообщили в полиции.