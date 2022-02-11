Глава Новокузнецка рассказал, сколько многоэтажек будет отремонтировано в этом году

В Новокузнецке в план капитального ремонта на 2022 год включен 551 многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Фото: инстаграм Сергей Кузнецов

По его словам, в 381 доме будет отремонтирована крыша, в 118 - проведен ремонт внутридомовых инженерных систем, в 22 - ремонт фасада. В четырех многоэтажках отремонтируют подвалы, в двух - фундамент. Кроме того, будет заменено 78 лифтов в 35 домах.

Глава Новокузнецка напомнил, что в рамках региональной программы с 2020 по 2022 годы в городе должны быть отремонтированы 1255 многоквартирных домов на общую сумму 3 967 909 851,82 рублей. В 2020 году в программу попали 290 многоэтажек, в 2021 году - 414 (часть работ перенесли на 2022 год).