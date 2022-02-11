Кузбассовец похитил телевизор, не заметив хозяйку жилища. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове перед судом предстанет 22-летний житель, который похитил из комнаты телевизор, не заметив хозяйку жилища. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что ему предъявили обвинение по статье «Кража».

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась пенсионерка. Пожилая женщина рассказала, что из ее комнаты в общежитии неизвестный похитил телевизор. Сумма ущерба составила 4 500 рублей.

Сотрудники полиции задержали молодого человека. Оказалось, что находясь в гостях у соседей пенсионерки, он ночью вышел в коридор общежития, обнаружил незапертую дверь, зашел в чужую комнату и украл телевизор. Все это время за ним наблюдала испуганная пожилая женщина, которую вор даже не заметил. После того, как он скрылся, хозяйка обратилась в полицию.

Уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники полиции изъяли похищенный телевизор и вернули законной владелице.