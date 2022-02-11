В Кемерове начали проверку факта высадки 9-летнего ребенка из маршрутки на мороз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове жительница рассказала в соцсети, что водитель маршрутки №33 выгнал ее 9-летнего ребенка на мороз. Школьник попытался расплатиться транспортной картой, но мужчина сообщил, что такие карты не принимает.

- На следующей остановке открыл двери и не ехал, пока не выгнал моего ребенка, - отметила кемеровчанка.

В кемеровском Управлении единого заказчика транспортных услуг уже проводят проверку по факту высадки ребенка водителем. В случае подтверждения вины водителя к перевозчику применят меры, предусмотренные законодательством РФ. Об этом 11 февраля сообщили в горадминистрации.

В мэрии напомнили, водители общественного транспорта, включая маршрутные такси, не вправе отказывать пассажирам в оплате проезда транспортной или банковской картой. Более того, обязанность перевозчика - обеспечить свой подвижной состав системой безналичной оплаты проезда, а если терминал не работает, пассажир вправе ехать бесплатно.