В Кузбассе рецидивист лишил интернета жителей многоквартирного дома

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Он украл медный кабель на 17 тысяч рублей.

В жилом доме в кемеровском микрорайоне Южный пропала возможность выхода во всемирную паутину. При проверке ситуации сотрудники крупного интернет-провайдера выяснили, что кто-то похитил 150 метров интернет-кабеля из чердачного помещения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний кемеровчанин. Кражу он совершил путем свободного доступа на чердак дома, а срезав кабель, скрылся. Добычу он сдал в пункт приема металлов.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.