В Кузбассе задержали наркоторговца из Самарской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В разных районах Кемерова он сделал четыре «закладки» с подготовленными к сбыту дозами наркотического вещества.

Попался гастролер, устроив ссору с руганью с местным жителем из-за вызова такси, которую услышал старший участковый уполномоченный отдела полиции «Юбилейный» УМВД России по г. Кемерово Михаил Серб. Участковый сделал мужчине замечание, а когда тот не отреагировал, доставил его в отдел полиции для составления административного протокола. В ходе дальнейшей работы с задержанным у него было обнаружено и изъято несколько свертков с неизвестным веществом. Проведенное исследование показало, что это наркотик.

Оказалось, что задержанный прибыл в Кузбасс из Самарской области для сбыта наркотиков. В дальнейшем сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили четыре «закладки» с подготовленными к сбыту мелкооптовыми дозами. Общая масса изъятого вещества составила более 30 граммов, что является крупным размером. Гастролер рассказал, что прошел онлайн-курс по сбыту запрещенных веществ, после чего по указанию «куратора» прибыл в Кемерово, где ему предстояло оборудовать «тайники».

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.