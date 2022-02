Хоккеист из Кузбасса в США поменял клюшку на щетку

Фото: Твиттер

Кирилл Капризов впервые сыграл в керлинг.

Хоккеисты американской команды «Миннесоты Уайлд» решили отвлечься от повседневной игровой рутины и во время перерыва в чемпионате Национальной хоккейной лиги устроили товарищеский матч в керлинг.

В числе его участников был и воспитанник новокузнецкой хоккейной школы Кирилл Капризов. При этом кузбассовец признался, что раньше почти не видел этот новый для себя вид спорта не только вживую, но и по телевизору. Что не помешало российскому нападающему быстро выучить правила. Сама «Миннесота Уайлд» в своём официальном аккаунте в «твиттере» даже опубликовала пост с участием Капризова, на котором россиянин радуется результативному действию, прокомментировав его эмоции:

- Here is the Kirill curling content you have all been wanting without knowing it.

Напомним, что команда Кирилла Капризова сейчас после 42 матчей занимает третье место в Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ, имея в активе 59 очков.