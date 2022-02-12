Коронавирус в Кузбассе: очередной антирекорд

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 115 тысячи, число выздоровевших - 90 тысяч, а число умерших – 2 тысячи.

По данным оперативного штаба, на утро 12 февраля в Кузбассе был выявлен 2301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это - на 4 больше, чем день назад.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 516. Таким образом, в Кузбассе 90163 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки девять пациентов - семь женщин и двое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самый молодой из скончавшихся - 1972 года рождения, проживавший в Киселевске. Самые возрастные - жительница Новокузнецка и юргинец 1939 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 2006 человек.

По состоянию на 12 февраля медицинскую помощь продолжают получать в регионе 23308 пациента с диагнозом COVID-19.