Сноубордистка из Кузбасса осталась без медали зимней Олимпиады

Фото: Федерация сноуборда России

Сегодня Кристина Пауль из Таштагола выступила в миксте по сноуборд-кроссу.

В китайском Чжанцзякоу на стадионе «Снежный парк Гэньтин» в субботу прошли соревнования у сноубордистов в полуфинале зимних Олимпийских игр-2022 среди смешанных команд. Сборную Олимпийского комитета России здесь представляли Даниил Донских и Кристина Пауль. Нашим спортсменам надо было соревноваться со сборными Канады, Италии и Великобритании. В финал выходили двое сильнейших из квартета.

Даниил Донских в своём заезде финишировал лишь четвёртым. Кристине требовалось отыграть отставание в четыре секунды, но она также приехала последней среди женщин. В итоге россияне попали в так называемый малый финал, где имели возможность побороться за пятое место. Не получилось - они в итоге заняли лишь восьмое.