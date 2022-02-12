Жительница Кузбасса поверила лжебанкиру и лишилась денег

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.

42-летней междуреченке на мобильный телефон поступил звонок автоинформатора банка, клиенткой которого она является, с информацией, что ей одобрен запрос об изменении номера телефона, привязанного к банковской карте. В случае возникновения вопросов предложили назвать слово «оператор».

Горожанка такого запроса не делала, но вместо того, чтобы прекратить разговор и непосредственно обратиться в кредитное учреждение, она назвала требуемое слово. После этого звонок был переведен на неизвестного, представившегося сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить ее деньги и предложил как можно скорее перевести их на «безопасный» счет. Выполнив инструкции, потерпевшая лишилась своих накоплений.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления мошенника. Ему грозит до шести лет лишения свободы.